Названо условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям

Политолог Бышок назвал затягивание СВО условием для введения санкций Сербии против России

Сербия может ввести санкции против России из-за начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины, если конфликт затянется. Такое условие присоединения Белграда к ограничениям Запада в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Такой шаг Сербии зависит от риска введения санкций Европейского союза (ЕС) против балканского государства, считает политолог.

«Сербия — это страна, которая находится в окружении стран НАТО и ЕС. Никаких перспектив не было и нет, чтобы Сербия вдруг присоединилась или получила какое-то заманчивое предложение присоединиться к какому-либо альянсу, альтернативному Евросоюзу, который бы включал себя Россию. У Сербии стоит на повестке дня то, когда они смогут окончательно утвердиться на своем пути в Евросоюз. Это не всегда проговаривается открыто, но все понимают, что единственный путь Сербии — это Евросоюз, другого варианта не существует», — объяснил он.

Все понимают, что должен был появиться мальчик, как из сказки про голого короля, который скажет: «Сербия одна в окружении стран ЕС и НАТО, а мы собираемся в ЕС. Если все это затянется надолго, у Сербии нет другого варианта, кроме как примкнуть к общей политике Евросоюза» Станислав Бышок кандидат политических наук

При этом Запад не оказывает сильного давления на Белград, поскольку понимает, что серьезной поддержки Москве он оказать не способен, отметил политолог

«Это для них вопрос символический. Сербия не обладает экономической или технологической мощью, чтобы поддержать Россию. Сербия не производит чипы, от нее не зависит, как функционируют Visa и Mastercard. Что касается ее возможности каким-то образом поддержать Россию, то они сведены к минимуму», — заключил Станислав Бышок.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед депутатами сказал, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. Так он ответил на призыв заместителя председателя «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич утвердить хотя бы один пакет ограничений против Москвы. Сербский лидер отметил, что Белград платит высокую цену за отказ от антироссийских санкций, поскольку это вопрос репутации балканской страны.