В России предложили бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний

«Ведомости»: Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний

Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний — по текущему законодательству она действует до конца 2024 года. Как узнали «Ведомости», ведомство направило письмо с такой инициативой полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко. Это подтвердил близкий к Минцифры источник.

Налог на прибыль для технокомпаний обнулили весной 2022 года для поддержки IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До этого налог понизили с 20 до 3 процентов, эта мера была бессрочной.

В октябре Минфин оценил выпадающие от применения налоговых льгот для IT-компаний доходы в 2022-2024 годах в 10 миллиардов рублей по налогу на прибыль и 250 миллиардов рублей по страховым взносам, рассказал гендиректор аналитической компании Б1 Геннадий Тимоничев. Однако такой прогноз «весьма условный, особенно в условиях существенного изменения ландшафта отрасли за прошедший год», считает эксперт.

С предложением обнулить налог на прибыль для IT-компаний бессрочно в Минцифры ранее обратились «крупнейшие российские ассоциации разработчиков ПО». Как писал «Коммерсантъ» в январе, оно уже обсуждалось на совещании с участием замминистра Максима Паршина. «Ведомости» уточнили, что инициатором обращения была Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

По словам представителя Минфина, к ним такое предложение Минцифры пока не поступало.

Ранее Минцифры также поддержало законопроект члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина, который предложил расширить перечень IT-компаний, подпадающих под налоговые льготы. Положительный отзыв на документ поступил и от Минэкономразвития.

В марте стало известно, что ассоциация отечественных разработчиков компьютерного ПО «Руссофт» попросила у властей 465 миллионов рублей в год на реализацию мер поддержки экспорта. Организация предложила запустить акселерационную программу, рассчитанную на помощь 500 IТ-компаниям ежегодно, в рамках которой будет стимулироваться вывод их продуктов на новые рынки.