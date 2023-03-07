Российские разработчики ПО попросили сотни миллионов на развитие экспорта

«Ведомости»: «Руссофт» попросил у Минцифры 465 млн рублей в год на развитие экспорта

Ассоциации отечественных разработчиков компьютерного ПО «Руссофт» попросила у властей 465 миллионов рублей в год на реализацию мер поддержки экспорта. Такая цифра обозначена в проекте дорожной карты ассоциации, направленном в Минцифры. С документом ознакомились «Ведомости».

«Руссофт» предложил запустить акселерационную программу, рассчитанную на помощь 500 IТ-компаниям ежегодно, в рамках которой будет стимулироваться вывод их продуктов на новые рынки. Ассоциация считает целесообразным «консолидировать опыт ведущих акселераторов», в числе которых называет Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), фонд «Сколково» и платформу для взаимодействия между технологическими стартапами и крупными российскими и международными компаниями Generation S. Отбирать компании для участия в программе предлагается совместно с ними.

«Руссофт» создал «предварительную финансовой модель» этой акселерационной программы, основанную на данных, актуальных на январь 2023 года, рассказал представитель ассоциации. Согласно ее расчетам, стоимость акселерации для одной компании — около 1,2 миллиона рублей, из которых 20 процентов софинансирует сама фирма и 80 процентов — государство. На 500 проектов из бюджета понадобится выделить 465,3 миллионов рублей в год. Дорожная карта разрабатывалась вместе с «Российским экспортным центром» (РЭЦ), который входит в группу ВЭБ.РФ, а также с АНО «Цифровая экономика».

Получив проект, Минцифры попросило обосновать его бюджетное финансирование, в частности акселерационную программу, сообщил президент «Руссофта» президент ассоциации Валентин Макаров. Ведомство попросило уточнить, «как эти средства вернутся в бюджет налогами и прочими [выплатами] от роста экспорта, вызванного применением этих мер поддержки».

Теперь «Руссофт» проводит опрос участников рынка, чтобы сформулировать обоснование финансирования. Его планируется завершить к апрелю. Операторами программы ассоциация предложила назначить РЭЦ и «Цифровую экономику». Они должны создать рабочие группы для отбора проектов под акселерацию, согласования требований к ним и других задач.

В начале марта «Руссофт» дал предварительную оценку совокупного экспорта отечественных разработчиков софта за прошлый год — он составил 8,4-9,2 миллиарда долларов. Это на 8–17 процентов меньше, чем в 2021 году. При чем если в 2021 году эти компании активнее всего работали в США, Европе и на Ближнем Востоке, то в прошлом году основными направлениями были ближнее зарубежье, Южная и Восточная Азия, а также Ближний Восток. Больше всего продаж было в Узбекистане, ОАЭ и Индии. Представители российских IТ-компаний сообщили «Ведомостям», что наиболее приоритетными регионами для экспорта сейчас являются страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и СНГ.

Ранее в феврале ассоциация «Отечественный софт», объединяющая 263 российские IT-компании, попросила власти не допустить принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения для инженеров. Они отметили, что российские клиенты не желают переходить на отечественное ПО самостоятельно, и если зарубежные аналоги получат лицензию, то иностранные вендоры, такие как Autodesk, SolidWorks, Altium, сохранят свое влияние.