Раскрыта стоимость самых дешевых апартаментов в Москве

«Метриум»: самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2,9 миллиона рублей

В начале 2023 года самые дешевые апартаменты на первичном рынке Москвы продавались за 2,9 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступных вариантов этого типа недвижимости раскрыли аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

С таким бюджетом, по словам специалистов, можно приобрести объект площадью 12,2 квадратных метра. Второе место среди бюджетных апартаментов в новостройках занимает лот площадью 11,8 квадратных метра за 3,1 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров помещение площадью 10,8 квадратных метра за 3,5 миллиона рублей.

Самая дешевая квартира на первичном рынке Москвы, по данным аналитиков, обойдется в 3,6 миллиона рублей — это недвижимость площадью 10,1 квадратных метра. На втором месте оказался вариант площадью 11,8 квадратных метра за 4,3 миллиона рублей, а на третьем — площадью 22,1 квадратных метра за 5,3 миллиона рублей.

В «Метриуме» отметили, что по итогам февраля 2023 года предложение квартир в новостройках столицы сократилось на 3,6 процента. При этом средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке увеличилась за месяц на 2,4 процента, до 317,1 тысячи рублей.

Ранее эксперты выяснили, что самая дешевая квартира в элитной новостройке Москвы обойдется в покупателю в 32,9 миллиона рублей. Речь идет о студии площадью 27 квадратных метров в районе Якиманка в Центральном административном округе.