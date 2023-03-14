Китай назвал дату возобновления выдачи всех видов виз

МИД Китая сообщил, что с 15 марта возобновляется выдача виз иностранным гражданам

Консульский департамент Министерства иностранных дел (МИД) КНР подтвердил, что с 15 марта будет возобновлено рассмотрение и выдача всех категорий виз иностранным гражданам. Ведомство назвало дату в объявлении в социальной сети WeChat.

В департаменте также уточнили, что иностранные граждане могут въехать в Китай по визам, выданным до 28 марта 2020 года, если срок их действия еще не истек.

«Возобновляется безвизовый въезд на остров Хайнань, безвизовый въезд для круизных судов Шанхая, безвизовый въезд для иностранцев из Гонконга и Макао в Гуандун и безвизовый въезд для туристических групп АСЕАН в Гуйлинь и Гуанси», — сообщается об еще одном изменении в визовой политике с 15 марта.

Ранее стало известно, что жители одного региона России смогут посещать Пекин и Харбин без виз. Ограничения на въезд власти городов смягчили для хабаровчан.