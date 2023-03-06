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09:41, 6 марта 2023Путешествия

Жителям одного региона России разрешили посещать Китай без виз

В ассоциации туризма сообщили, что хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Жители одного региона России смогут посещать Пекин и Харбин без виз — ограничения на въезд власти городов смягчили для хабаровчан. Об этом РИА Новости в понедельник, 6 марта, сообщила представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

Согласно нововведениям, жители Хабаровска снова могут находиться на территории двух городов Китая без визы при наличии билетов в третьи страны. По ее словам, в Пекине без разрешительных документов и при наличии билетов в другую страну можно пребывать в течение 144 часов с возможностью выхода в город. В Харбине соотечественники могут провести меньше времени — 48 часов, однако им также разрешен выход в город.

При этом Асеева напомнила отечественным туристам, что авиакомпания «Россия» предварительно анонсировала открытие рейсов из Хабаровска в Пекин уже в июне.

Ранее Китайская Народная Республика смягчила правила въезда для российских туристов с 1 марта. Согласно обновленному протоколу, теперь въезжающие в популярную азиатскую страну путешественники освобождены от обязательной сдачи ПЦР-теста.

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Валентина Процкова
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