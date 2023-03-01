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14:57, 1 марта 2023Путешествия

Китай смягчил правила въезда для россиян

Власти Китая с 1 марта освободили россиян от обязательной сдачи ПЦР-теста

Фото: Andy Wong / AP

Китайская Народная Республика смягчила правила въезда для российских туристов с 1 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство КНР в РФ.

Согласно обновленному протоколу, теперь въезжающие в популярную азиатскую страну путешественники освобождены от обязательной сдачи ПЦР-теста. Вместо него соотечественники могут предоставить результат исследования на антиген, полученный не ранее чем за 48 часов до посадки в самолет. Также россиянам необходимо заполнить онлайн декларацию здоровья.

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«С 1 марта пассажирам прямых рейсов из России в Китай разрешено использовать тесты на антигены (в том числе самотестирование) вместо ПЦР-тестов», — рассказали в дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что решение об ослаблении коронавирусных ограничений было принято властями республики в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее жителям Благовещенска после трехлетнего перерыва снова стали доступны пассажирские перевозки в китайский город Хэйхэ. Жители граничащего с КНР города с 22 февраля могут ежедневно добираться до китайского берега одним российским и двумя китайскими судами на воздушной подушке с 09:00 до 17:00.

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Валентина Процкова
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