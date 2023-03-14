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20:22, 14 марта 2023Путешествия

Открылась запись на трехлетний кругосветный круиз мечты с проживанием и питанием

Life at Sea Cruises обещает кругосветный круиз на MV Gemini за 2,2 миллиона рублей в год

Фото: Gerd Fahrenhorst / Wikimedia

Компания Life at Sea Cruises открыла бронирование на трехлетнее кругосветное путешествие на лайнере MV Gemini, который отправится из Стамбула 1 ноября 2023 года. О начале записи пишет CNN.

Круиз называют путешествием мечты, «спасающим от повседневной жизни»: за три года пассажиры побывают в 375 морских портах (с ночевками в 208 из них) по всему миру, посетят 135 стран и все семь континентов. Туристы увидят знаковые достопримечательности, например статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, индийский Тадж-Махал, мексиканскую Чичен-Ицы, пирамиды Гизы, Великую Китайскую стену и многое другое.

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Стоимость проживания в каюте начинается от 29 999 долларов (2,2 миллиона рублей) на человека в год — компания также обещает запустить программу по подбору идеального компаньона, если номер захотят поделить два человека. Кроме того, пассажиры смогут бесплатно приглашать на борт родственников и друзей. В цену билета также включено питание, алкоголь за ужином, безалкогольные напитки, сок, чай и кофе в течение всего дня, услуги прачечной, портовые сборы и уборка.

Помимо этого, во время путешествия пассажирам предоставляется бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. На борту также имеется оздоровительный центр, тренажерный зал, салон красоты, конференц-залы и офисы для удаленной работы и круглосуточная больница — многие подробности организаторы пока еще не раскрывают.

Ранее в декабре 2022 года американец арендовал за 300 тысяч долларов каюту на строящемся круизном лайнере на 12 лет, чтобы иметь возможность постоянно путешествовать по миру. По словам мужчины, он счастлив, что его квартира, спортзал, любимые продуктовые магазины и даже врачи перемещаются вместе с ним.

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Дарья Рыбак
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