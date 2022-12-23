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19:21, 23 декабря 2022Путешествия

Мужчина нашел способ путешествовать по миру и одновременно сидеть дома

Американец арендовал на 12 лет каюту на океанском лайнере, чтобы путешествовать с домом

Фото: Storylines

Американец арендовал на 12 лет каюту на строящемся круизном лайнере, чтобы постоянно путешествовать по миру. Об этом пишет New York Post.

28-летний сотрудник Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Остин Уэллс нашел способ увидеть весь мир и при этом одновременно быть домоседом. Так, мужчина решил заплатить 300 тысяч долларов (20,6 миллиона рублей) за 12 лет аренды студии площадью 237 квадратных футов (22 квадратных метра) на океанском лайнере MV Narrative.

«Я ухожу от этой модели, что когда ты хочешь куда-нибудь пойти, тебе надо собирать сумки, лететь самолетами, арендовать жилье... Теперь моя квартира, спортзал, любимые продуктовые магазины и даже врачи путешествуют по миру вместе со мной», — рассудил Уэллс.

Отмечалось, что на круизном лайнере Narrative в дополнение к более традиционным удобствам гости смогут воспользоваться частными кухнями, коворкингом, фермерским рынком, а также получить медицинские услуги и круглосуточное обслуживание номеров.

Ранее в декабре американский турист упал за борт круизного лайнера Carnival Valor, провел 20 часов в открытом океане и чудом выжил. Как рассказал мужчина, ему пришлось сражаться с медузами и подводным течением. Также, по его словам, на него, возможно, напала акула.

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Дарья Рыбак
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