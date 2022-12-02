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19:34, 2 декабря 2022Путешествия

Пассажир круизного лайнера 20 часов плавал в открытом океане и спасся

Американец выпал за борт лайнера Carnival Valor, провел в океане 20 часов и выжил

Фото: David Clode / Unsplash

Турист в США выпал с круизного лайнера Carnival Valor в канун Дня благодарения, провел 20 часов в открытом океане и чудом выжил. Своей историей мужчина поделился в интервью ABC News.

Спасатели вытащили 28-летнего Джеймса Майкла Граймса (James Michael Grimes) из воды еще 24 ноября, однако подробностями выживания мужчина поделился только спустя неделю. Мужчина рассказал, что 23 ноября отправился с семьей в пятидневный тур на мексиканский остров Косумель в Карибском море и упал за борт в первый же день поездки.

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После этого Граймс почти 20 часов пробыл в воде, сражаясь с медузами и подводным течением. Кроме того, пассажир рассказал, что, возможно, на него напала акула. «У него [существа] был плоский рот. Оно подплыло ко мне и ударило по ноге, а я ударил его другой ногой. Меня пугало, что я не знал, что это такое и не понимал, насколько оно велико. Все, что я мог видеть, — это плавник», — поделился американец.

Мужчина уверен, что спастись ему помог Всевышний. «Я почувствовал, что прямо сейчас мне дают шанс выжить, — пояснил он. — Хотя это [падение за борт] могло убить меня. <…> Я надеялся, что меня начнут искать и в конце концов найдут».

Путешественник также заявил, что несмотря ни на что «сумел сохранить позитивный настрой», поэтому продолжал плыть. «Я хотел увидеть свою семью и был твердо намерен выбраться оттуда, — отметил он. — Я не хотел соглашаться с тем, что так будет выглядеть конец моей жизни. Я слишком молод».

Ранее в ноябре турист захотел сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и чудом спасся. Отмечается, что мужчина, отдыхавший на популярном индонезийском острове Нуса-Пенида, делал сальто на краю обрыва, пока его фотографировал гид. Очередной трюк путешественника вышел из-под контроля, и мужчина упал на землю с 40-метровой высоты.

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Фариза Бацазова
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