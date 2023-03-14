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20:11, 14 марта 2023Среда обитания

Названы районы Москвы и Санкт-Петербурга с подешевевшим жильем

Restate.ru: сильнее всего новостройки в Москве подешевели в Лосиноостровском районе

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам зимы первичное жилье сильнее всего подешевело в Лосиноостровском районе Москвы и Курортном районе Санкт-Петербурга. Локации с наиболее быстрым снижением цен на недвижимость в этих городах назвали эксперты Restate.ru, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

С декабря 2022-го по март 2023 года стоимость квадратного метра в новостройке в Лосиноостровском районе снизилась на 52 процента, до 187 тысяч рублей. Второе место в топе столичных локаций с подешевевшей «первичкой» занял район Богородское со снижением в 11,5 процента, до 329 тысяч рублей за «квадрат». Третье место досталось району Беговой, где жилье упало в цене на 11 процентов, до 562 тысяч рублей.

Стоимость «квадрата» в новостройке Курортного района в Петербурге за указанный период снизилась на 22 процента, до 276 тысяч рублей. Второе место досталось Кировскому району, где отрицательная динамика составила 14 процентов, а цена за метр в середине марта опустилась до 215 тысяч рублей. На третьем месте оказался Адмиралтейский район со снижением в семь процентов, до 288 тысяч рублей.

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На вторичном рынке жилье наиболее заметно подешевело в московских районах Ростокино (минус 25 процентов, до 278 тысяч рублей), Нагатинский Затон (минус 16 процентов, до 324 тысяч) и Тимирязевский (минус 12 процентов, до 322 тысяч). В Петербурге лидерами по снижению цен на «вторичку» стали Красносельский (минус 14 процентов, до 167 тысяч), Курортный (минус четыре процента, до 203 тысяч) и Кронштадтcкий (минус четыре процента, до 143 тысяч) районы.

Ранее сервис «Домклик» назвал самые дешевые новостройки Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, минимальная стоимость одного квадратного метра на первичном рынке столицы составляет 115 тысяч рублей, а в Петербурге — 90 тысяч рублей.

Александра Качан
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