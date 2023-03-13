Названы самые дешевые новостройки Москвы и Петербурга

«Домклик»: самые дешевые новые квартиры в Москве продают в ЖК «Борисоглебское»

Минимальная стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Москвы составляет 115 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 90 тысяч рублей. Цены самых дешевых новостроек в обеих столицах страны назвали аналитики сервиса «Домклик» в своем исследовании, пишет РБК.

Речь идет о наиболее бюджетных предложениях без отделки. При этом аналитики не учитывали в обзоре апартаменты и объявления с субсидированной ипотекой от застройщиков. Лидером среди дешевых новостроек Москвы стал ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское — средняя цена одного квадратного метра там находится на уровне 115 тысяч рублей. Второе место занимает ЖК «Цветочные поляны Экопарк» в поселении Филимонковское со 130 тысячами рублей за «квадрат». На третьей строчке оказался ЖК «Бунинские кварталы» в пяти минутах езды от станции метро «Улица Горчакова» — там «квадрат» стоит 142 тысячи рублей.

В топ-пять самых бюджетных новостроек также вошли ЖК «ЭкоБунино» в поселении Сосенское (148 тысяч рублей за «квадрат») и ЖК «Первый Московский. Город-парк» (161 тысяча рублей за «квадрат») в микрорайоне «Первый Московский» — оба находятся в Новой Москве.

«На столичном рынке новостроек много объектов, которые можно купить по низкой цене. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке около 273 тысяч рублей. При этом в недорогих ЖК цена за "квадрат" может быть от 100 до 200 тысяч рублей», — пояснил руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев.

В Петербурге лидером среди дешевых новостроек стал ЖК «Полет» в поселке Ленсоветовский — один квадратный метр там стоит 96 тысяч рублей, в два раза ниже, чем в среднем по рынку. Второе место занимает ЖК Granholm Village («Гранхолм Вилладж»), который расположен в Курортном районе Санкт-Петербурга в Зеленогорске — «квадрат» там стоит 102 тысячи рублей. Первую тройку замыкает ЖК «Смарт» в поселке Шушары с ценой 110 тысяч рублей за квадратный метр.

В топ-пять самых доступных новостроек Петербурга также вошли ЖК Aerocity 4 в поселке Шушары (120 тысяч рублей за «квадрат») и ЖК «Петербургское садовое кольцо» в Сестрорецке (124 тысячи рублей за «квадрат»).

«Если в среднем квадратный метр в новостройках Санкт-Петербурга стоит 203 тысячи рублей, то бюджетные варианты продаются от 90 тысяч до 140 тысяч рублей за "квадрат". 45-метровую квартиру в таких комплексах можно купить по выгодной цене — от 4 до 6 миллионов рублей», — прокомментировал Волобуев.

Ранее эксперты выяснили, что самая дешевая квартира в элитной новостройке Москвы стоит 32,9 миллиона рублей. Такую сумму предлагается отдать за студию площадью 27 квадратных метров в районе Якиманка в ЦАО.