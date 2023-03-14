В России школьницы толпой избили сверстницу из-за места в кафе и попали на видео

В Тыве школьницы толпой избили сверстницу из-за места за столом в кафе и попали на видео

В Республике Тыва школьницы толпой избили сверстницу, перед этим подростки поссорились из-за места в кафе. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

На кадрах две девочки стоят в окружении сверстниц во дворе среди деревянных построек и мусорных баков. Одна из них закатывает рукава, после чего школьницы начинают драться. Спустя некоторое время обе девочки падают на покрытую льдом землю. В этот момент в драку вступают другие девочки. Они наносят несколько ударов ногами лежащей на льду школьнице.

Поводом к выяснению отношений с применением силы стал бытовой конфликт. Группе школьниц якобы не хватило места, и они решили выгнать девочку, сидевшую за соседним столом. Получив отказ, подростки вызвали школьницу на улицу, где и произошла попавшая на видео драка.

В начале марта в Сургуте школьница с опытом занятий в секции ММА избила сверстницу. На опубликованной записи она одним ударом роняет стоявшую напротив нее девочку, после чего продолжает избиение.