Учившаяся драться в секции MMA школьница избила сверстницу под крики «Редан»

В Сургуте посещавшая секцию ММА школьница избила сверстницу на глазах других детей

В Сургуте посещавшая секцию ММА школьница избила сверстницу на глазах других детей под крики «Редан». Окружавшие ее подростки не пытались разнять дерущихся. Видеозапись инцидента разместил паблик «О, Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

Ролик начинается с перепалки подростков, в которой фигурирует название субкультуры «ЧВК Редан». Окруженная группой подростков девочка грубо отвечает одному из парней, после чего другая школьница неожиданно бьет ее по лицу. От удара девочка теряет равновесие и садится на снег, после чего напавшая на нее сверстница еще несколько раз бьет ее по лицу.

Telegram-канал OMEDIA отмечает, что агрессивная школьница не в первый раз вступает в драку со сверстниками. Якобы в одном из местных чатов выложили видео, на котором она пытается уложить на лопатки юношу.

По данным OMEDIA, родители пострадавшей обратились в полицию.

В конца февраля в России участились случаи насилия в подростковой среде. Так, в Тольятти один юноша избил другого, заподозрив сверстника в участии в «Редане». Еще один молодой человек пострадал в Нижнем Новгороде: ему ножом отрезали челку из-за кофты с нанесенным на нее изображением паука (считается, что такую одежду носят «редановцы»).