Подростка приняли за члена «ЧВК Редан» и избили на камеру в туалете ТЦ

В Тольятти подросток принял сверстника за члена «ЧВК Редан» и избил в туалете ТЦ

В Тольятти подросток избил сверстника, заподозрив его в участии в «ЧВК Редан». Драка произошла в туалете торгового центра «Парк Хаус», сообщает Telegram-канал «Тольятти».

На кадрах видно, как молодой человек держит другого парня за длинные волосы и угрожает обрить его. Юноша не оказывает сопротивления и призывает агрессора успокоиться. После этого подросток роняет соперника на пол и наносит ему серию ударов руками. Затем он спрашивает: «Ты из паучков?» (изображение паука нанесено на одежду, которую якобы носят участники «Редана» — прим. «Ленты.ру»). Получив отрицательный ответ, он снова наносит несколько ударов, в том числе ногами.

Позднее тот же Telegram-канал сообщил о задержании подростка, избившего сверстника.

Издание «КП-Самара» рассказало, что 27 февраля на парковке возле ТЦ «Парк Хаус» также произошла массовая драка подростков. Вечером в местных соцсетях появилась информация о патрулировании территории торгового центра усиленными нарядами полиции. В главке МВД России по Самарской области журналисту издания пояснили, что речь идет о плановой работе полицейских.

В последние дни февраля после появления в СМИ новостей о «ЧВК Редан» в российских ТЦ произошла серия драк подростков. В результате были задержаны 300 участников драк, двоих отправили под домашний арест.

Участники «ЧВК Редан» якобы носят темные волосы и мерч с нанесенным на них изображением паука. Считается, что название этого молодежного объединения взято из манги и аниме-тайтла Hunter x Hunter.

