Российскому подростку ножом отрезали челку из-за кофты с пауком

В Нижнем Новгороде подростки отрезали сверстнику челку из-за кофты с пауком

В Нижнем Новгороде подростка в кофте с изображением паука остановили на улице и ножом отрезали ему волосы, поскольку заподозрили в участии в «ЧВК Редан» из-за одежды. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах обступившие подростка молодые люди интересуются, зачем он надел кофту с пауком (считается, что такую одежду носят сторонники «Редана»). Его обвинили в пропаганде движения, после чего увели с улицы на крытую парковку. Там российскому подростку ножом отрезали челку, а также порвали одежду. Помимо этого, сверстники заставили его под запись оскорбить участников «Редана».

После случившегося та же группа продолжила поиски подростков в одежде с изображением паука, отмечает Ni Mash.

28 февраля в Тольятти в причастности к «ЧВК Редан» заподозрили еще одного подростка. Его избили в туалете одного из местных торговых центров.

В последние дни февраля в ряде торговых центров произошли массовые драки с участием подростков. В связи с инцидентами в СМИ появились упоминания «ЧВК Редан». Полицейские задержали более 300 участников потасовок, двое из которых — лидеры «Редана» — были отправлены под домашний арест.