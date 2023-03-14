В Бурятии запустят этнотуры по местам проживания татар

В Бурятии запустят этнотуры в рамках проекта «Татарские узоры на Байкале»

В Бурятии в рамках проекта «Татарские узоры на Байкале» запустят этнотуры по местами проживания татар в республике. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Предполагается, что новые маршруты для туристов появятся в пяти районах Бурятии: селе Малый Куналей Бичурского района, улусе Тэгда Хоринского района, селе Харашибирь Мухоршибирского района, селе Старый Онохой Заиграевского района и селе Усть-Кяхта Кяхтинского района. При этом для каждого из них будет разработан собственный туристический бренд.

Как пояснила председатель региональной национально-культурной автономии татар республики Сажида Баталова, благодаря подобному проекту все желающие смогут познакомиться с самобытной культурой татар Забайкалья.

Уточняется, что ранее проект одержал победу в конкурсе на получение субсидии из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае для туристов планируют запустить новые железнодорожные маршруты на пригородных поездах. Всего в регионе заработают пять новых маршрутов.