На Алтае запустят новые железнодорожные маршруты для туристов

В Алтайском крае запустят 5 новых железнодорожных маршрутов для туристов

В Алтайском крае для туристов планируют запустить новые железнодорожные маршруты на пригородных поездах. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Как отмечается, всего в регионе заработают пять новых маршрутов: «Легенды Алтая», «Алтай железнодорожный», «Выходной на Яровом», «История родного края» и «Лесной спорт». В рамках этих железнодорожных туров все желающие смогут посетить главные достопримечательности края и познакомиться с его историей.

Так, в программу будут включены экскурсии по местным городам, посещение природных достопримечательностей, музеев и спортивных объектов.

Уточняется, что туры будут доступны для организованных групп от 20 человек. При этом стоимость билета будет начинаться от 1,5 тысячи рублей за человека.

Ранее в марте сообщалось, что в Дагестане за прошедший год число туристических маршрутов увеличилось на треть. Также в регионе увеличилось количество гостиниц и других мест размещения туристов.