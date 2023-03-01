В Дагестане стало больше маршрутов для туристов

В Дагестане число туристических маршрутов увеличилось на треть

В Дагестане за прошедший год число туристических маршрутов увеличилось на треть. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Количество туроператоров в республике увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, число туристических маршрутов выросло на 30 процентов», — заявил Абдулмуслимов в ходе выступления перед народным собранием.

По его словам, также в 2022 году в регионе выросло количество гостиниц и других мест для размещения туристов — их общее число на территории республики увеличилось в полтора раза, с 54 до 81.

В январе сообщалось, что Дагестан вошел в список лучших направлений для туристических поездок по России в 2023 году по версии тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Республика оказалась в десятке самых привлекательных для путешествий регионов.

