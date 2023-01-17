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06:50, 17 января 2023Путешествия

Тревел-блогеры назвали лучшие направления для путешествий по России в 2023 году

Среди лучших направлений для путешествий по России оказались Мурманск, Алтай и Калининград

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Названы лучшие направления для туристических поездок по России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования «Туту».

Для составления рейтинга были опрошены 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Каждый из экспертов предложил три варианта.

На первом месте оказалась Мурманская область. Здесь рекомендуют попробовать морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в Кировске и познакомиться с саамской культурой. Также можно увидеть горбатых китов в Баренцевом море, посетить хаски-парка в Ловозере и переночевать на изолированной турбазе близ Умбы среди лесотундры.

Второе место занял Алтай. Он интересен большим количеством пеших и водных маршрутов, разнообразными базами отдыха и пансионатами. Замыкает тройку Калининградская область и сам Калининград. Этот регион привлекателен сохранившейся прусской архитектурой, Балтийским морем, уникальной Куршской косой и необычной местной кухней. Эксперты считают, что это направление подойдет как любителям экскурсий, так и пляжного отдыха.

Также в десятку вошли Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.

Ранее россиянам подсказали способ обойти «невыполнимые» правила въезда в ЕС. Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян отметил, что в Европу легче всего попасть через Венгрию и Грецию.

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Екатерина Подвигина
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