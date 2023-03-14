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08:30, 14 марта 2023Забота о себе

Симулирующим оргазм женщинам дали совет

Cекс-коуч Несс Купер: женщинам стоит научить партнера любимым приемам достижения оргазма

Фото: tugol / Shutterstock / Fotodom

Cекс-коуч Несс Купер дала совет женщинам, которые симулируют оргазм. Она полагает, что им необходима грамотная коммуникация с партнером, пишет издание Metro.

По мнению Купер, симуляция оргазма не означает, что женщина недовольна своей сексуальной жизнью. «Некоторым даже нравится артистическая составляющая симуляции», — отметила она.

Тем, кто хочет перестать притворяться, она рекомендовала обсудить с партнером свои интимные практики. В частности, стоит научить его любимым приемам достижения оргазма.

Расскажите ему, что вам нравится в сексуальном плане, даже покажите методы, которые предпочитаете, когда дело касается самоудовлетворения и достижения оргазма. Поможет и посещение сексолога или семейного терапевта, который поможет разобраться в том, что вас заводит

Несс Куперсекс-коуч
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Подобные обсуждения, продолжила Купер, не всегда помогают с первого раза, потому что партнеру нужно свыкнуться с мыслью, что его избранница симулировала оргазм. «Он может пребывать в растерянности, потерять уверенность в собственных сексуальных возможностях, но убедите его, что это нормальный процесс обучения работе тела и удовольствия», — объяснила секс-коуч.

Ранее специалист по отношениям Колин Нолан дала совет женщинам, неспособным достичь удовольствия в постели. По ее словам, лишиться оргазмов можно из-за тяжелых и хронических болезней.

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Александра Лисица
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