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17:07, 14 марта 2023Экономика

Цены на газ в Европе рухнули

Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В ходе торгов во вторник, 14 марта, цены на газ в Европе ускорили падение, рухнув почти на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. В ходе сессии стоимость опускалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

В вечеру вторника апрельские фьючерсы по индексу TTF торговались по 495,6 доллара за тысячу кубометров, теряя 9,7 процента. Несмотря на стремительное снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее стало известно, что рейтинговое агентство Fitch вдвое понизило прогноз по средней цене газа в Европе в 2023 году, а также снизило ожидания по его стоимости в США на 2023-2024 годы. Эксперты полагают, что средняя стоимость газа на главном хабе TTF в Нидерландах в этом году составит 20 долларов за тысячу кубических футов (706 долларов за тысячу кубометров), хотя в декабре агентство оценивало ее в 40 долларов за тысячу кубических футов (1412 долларов за тысячу кубометров).

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Платон Щукин
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