Fitch вдвое понизило прогноз по стоимости газа в Европе в 2023 году

Fitch понизило прогноз по средней цене газа на TTF в 2023-м с $1412 до $706 за тыс. кубов

Рейтинговое агентство Fitch вдвое понизило прогноз по средней цене газа в Европе в 2023 году, а также снизило ожидания по его стоимости в США на 2023-2024 годы, следует из опубликованного обзора.

Теперь Fitch ожидает, что средняя стоимость газа на главном хабе TTF в Нидерландах в этом году составит 20 долларов за тысячу кубических футов (706 долларов за тысячу кубометров), хотя в декабре агентство оценивало ее в 40 долларов за тысячу кубических футов (1412 долларов за тысячу кубометров).

Прогноз снижен из-за более высоких, чем ожидалось, уровней газа в европейских хранилищах. ЕС удалось сохранить значительные запасы газа благодаря сокращению спроса и поставкам СПГ. «Мы ожидаем, что рынок в Европе будет сбалансирован в 2023 году, хотя волатильность цен может сохраниться ввиду доступности СПГ на мировых рынках и дальнейших усилий по сокращению спроса со стороны промышленных и бытовых потребителей», — указано в обзоре.

Ожидания Fitch по стоимости газа на TTF в 2024-2026 годах и в долгосрочной перспективе остались неизменными и по-прежнему отражают постепенный спад, так как агентство сохраняет уверенность, что «улучшение взаимодействия европейских стран поможет снизить цены».

Агентство существенно понизило прогноз по стоимости газа на площадке Henry Hub в США. В 2023 году средняя цена, как ожидается, составит 3,5 доллара за тысячу кубических футов (123,6 доллара за тысячу кубометров) вместо 5 долларов за тысячу кубических футов (176,5 доллара за тысячу кубометров), которые предсказывались в декабре. Оценка на 2024 год снижена с 4 долларов за тысячу кубических футов (141,2 доллара за тысячу кубометров) до тех же 3,5 долларов за тысячу кубических футов. Корректировку прогноза агентство объяснило теплой погодой в Северной Америке и Европе, а также ожиданиями роста добычи газа в США — на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне.

Предположения Fitch относительно цен на нефть марки Brent на 2023 год и долгосрочных цен на нефть остались прежними, но был изменен прогноз на среднесрочную перспективу. Оценка на 2024 год повышена с 65 до 75 долларов за баррель, на 2025-ый — с 53 до 65 долларов за баррель. Аналитики считают, что период перехода стоимости нефти к более низким уровням затянется из-за геополитической напряженности.

«Для снижения цен потребуется больше времени из-за сокращения предложения России и осторожного подхода ОПЕК+ к увеличению предложения. Рынок, вероятно, останется напряженным в среднесрочной перспективе, учитывая довольно низкие свободные добычные мощности и растущий спрос», — отмечает Fitch. Тем не менее, агентство уверено, что рынок постепенно вернется к балансу, в частности, благодаря росту производства за пределами ОПЕК (особенно в США) и перспективам увеличения мощностей в странах ОПЕК (особенно в Саудовской Аравии и ОАЭ).

Как сообщило Международное энергетическое агентство, в 2022 году Европа потребила на 13 процентов, или более чем на 70 миллиардов кубометров, меньше газа, чем в 2021-ом. Это самое сильное падение спроса в регионе за всю историю. К беспрецедентной экономии газа привела рекордно высокая стоимость энергоносителей, но также ей поспособствовала теплая погода.