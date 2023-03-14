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11:03, 14 марта 2023Культура

Стало известно о состоянии Розенбаума после экстренной госпитализации

Mash: Александр Розенбаум находится в стабильном состоянии после экстренной госпитализации

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С 70-летним российским певцом Александром Розенбаумом все в порядке, он находится в стабильном состоянии после экстренной госпитализации во время гастролей в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Сообщается, что исполнитель лежит в отделении сосудистой хирургии красноярской БСМП. По данным Kras Mash, персонал медицинского учреждения заявлял, что «все слышали его крики от боли», когда ночью Розенбаум был доставлен в больницу в сопровождении охраны.

В свою очередь, музыкант сообщил в соцсетях, что чувствует себя хорошо. Гастроли продолжатся, перенесен будет только концерт в Братске.

Ранее сообщалось, что в Красноярске Розенбаум пожаловался на боли в ноге — в ходе обследования у него обнаружили тромб. Медики экстренно госпитализировали певца и успешно прооперировали. Отмечалось, что в ближайшее время музыкант будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии. Накануне, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

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Варвара Кошечкина
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