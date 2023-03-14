Розенбаума экстренно госпитализировали во время гастролей

«112»: Розенбаума госпитализировали и прооперировали во время гастролей в Красноярске

70-летний российский певец Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Красноярске музыкант пожаловался на боли в ноге — в ходе обследования у него обнаружили тромб. Медики экстренно госпитализировали Розенбаума и успешно прооперировали. В ближайшее время музыкант будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.

Накануне, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

Ранее вдова Иосифа Кобзона Нелли попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Лечение в больнице также проходил российский композитор Игорь Николаев. 63-летнему музыканту экстренно выполнили коронаграфию и поставили стенты. Сообщалось, что Николаев оказался в московском кардиоцентре с подозрением на инфаркт, однако позже он опроверг эту информацию.