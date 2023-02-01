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18:20, 1 февраля 2023Культура

Появились подробности о лечении Игоря Николаева

«112»: композитору Игорю Николаеву поставили стенты
Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Появились подробности о лечении российского композитора Игоря Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

63-летнему музыканту экстренно выполнили коронаграфию и поставили стенты. За ним круглосуточно наблюдают врачи.

Ранее стало известно, что Николаев оказался в московском кардиоцентре с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что он проходит обследование и находится в отделении интенсивной терапии. Позднее «112» также сообщил, что врачи подтвердили инфаркт у артиста. Сам Николаев опроверг информацию о госпитализации с инфарктом, отметив в личном блоге, что он проходит обследование и чувствует себя хорошо.

Певица Наташа Королева поддержала своего бывшего мужа, певца и композитора Игоря Николаева на фоне новостей о его госпитализации. «Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен!!!» — написала Королева на странице Николаева. Пара была в браке с 1992-го по 2001 год.

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Евгений Шульгин
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