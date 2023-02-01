Наташа Королева поддержала Игоря Николаева на фоне новостей о госпитализации

Наташа Королева написала слова поддержки Игорю Николаеву на фоне новостей о госпитализации

Российская певица Наташа Королева поддержала своего бывшего мужа, певца и композитора Игоря Николаева на фоне новостей о его госпитализации. Эстрадная исполнительница оставила комментарий под постом на странице Николаева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен!!!» — написала Королева. Пара была в браке с 1992 по 2001 год и расстались после 10 лет отношений.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Николаев оказался в московском кардиоцентре с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что он проходит обследование и находится в отделении интенсивной терапии. Позднее канал также сообщил, что врачи подтвердили инфаркт у артиста. Сам Николаев опроверг информацию о госпитализации с инфарктом, отметив в личном блоге, что он проходит обследование и чувствует себя хорошо.