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10:44, 1 февраля 2023Культура

Наташа Королева поддержала Игоря Николаева на фоне новостей о госпитализации

Наташа Королева написала слова поддержки Игорю Николаеву на фоне новостей о госпитализации

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская певица Наташа Королева поддержала своего бывшего мужа, певца и композитора Игоря Николаева на фоне новостей о его госпитализации. Эстрадная исполнительница оставила комментарий под постом на странице Николаева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен!!!» — написала Королева. Пара была в браке с 1992 по 2001 год и расстались после 10 лет отношений.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Николаев оказался в московском кардиоцентре с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что он проходит обследование и находится в отделении интенсивной терапии. Позднее канал также сообщил, что врачи подтвердили инфаркт у артиста. Сам Николаев опроверг информацию о госпитализации с инфарктом, отметив в личном блоге, что он проходит обследование и чувствует себя хорошо.

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Варвара Кошечкина
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