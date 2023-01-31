Врачи подтвердили инфаркт у Игоря Николаева

Певца Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом, он доставлен в московский кардиоцентр

Врачи подтвердили инфаркт у российского певца Игоря Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что сутки назад музыкант вызвал скорую помощь, а затем был доставлен в московский кардиоцентр. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.

О том, что 63-летний композитор был госпитализирован с подозрением на инфаркт, стало известно ранее во вторник, 31 января. Его обследуют медики.