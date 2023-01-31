Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:36, 31 января 2023Культура

Врачи подтвердили инфаркт у Игоря Николаева

Певца Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом, он доставлен в московский кардиоцентр
Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Врачи подтвердили инфаркт у российского певца Игоря Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что сутки назад музыкант вызвал скорую помощь, а затем был доставлен в московский кардиоцентр. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.

О том, что 63-летний композитор был госпитализирован с подозрением на инфаркт, стало известно ранее во вторник, 31 января. Его обследуют медики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Раскрыты самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов
США начали подготовку к войне с Россией в Арктике
На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога
Россиянку задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета ТЦ
Турция назвала условие одобрения заявки Финляндии в НАТО
Россияне стали экономить на покупке детского питания и подгузников
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей
В российском регионе 53-летний мужчина зарезал женщину-врача
Ольга Бузова прошлась по улицам в нижнем белье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.