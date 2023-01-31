Игорь Николаев опроверг госпитализацию с инфарктом

«360»: Николаев опроверг информацию о госпитализации и заявил о прекрасном самочувствии

Российский певец Игорь Николаев опроверг информацию о его госпитализации с инфарктом. Его слова приводит телеканал «360».

63-летний композитор заявил о прекрасном самочувствии. «Так вы же, медиа, сами новости и создаете», — высказался он.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Николаев оказался в московском кардиоцентре с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что он проходит обследование и находится в отделении интенсивной терапии. Позднее канал также сообщил, что врачи подтвердили инфаркт у артиста.