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14:02, 31 января 2023Культура

Игорь Николаев опроверг госпитализацию с инфарктом

«360»: Николаев опроверг информацию о госпитализации и заявил о прекрасном самочувствии
Игорь Николае

Игорь Николае. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский певец Игорь Николаев опроверг информацию о его госпитализации с инфарктом. Его слова приводит телеканал «360».

63-летний композитор заявил о прекрасном самочувствии. «Так вы же, медиа, сами новости и создаете», — высказался он.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Николаев оказался в московском кардиоцентре с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что он проходит обследование и находится в отделении интенсивной терапии. Позднее канал также сообщил, что врачи подтвердили инфаркт у артиста.

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Марина Погосян
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