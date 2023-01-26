Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу из-за проблем с сердцем

Вдова Иосифа Кобзона Нелли попала в московскую больницу из-за проблем с сердцем

Вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли была госпитализирована в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Отмечается, что супруга артиста почувствовала недомогание и слабость еще несколько дней назад. Лекарства не помогали, поэтому Нелли Кобзон пришлось обратиться к кардиологам за медицинской помощью — она была госпитализирована в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

Ранее вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о тайном приемном сыне. «Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын», — поделилась она.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери.