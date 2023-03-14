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18:44, 14 марта 2023Мир

Венгрия заручилась поддержкой ОБСЕ в вопросе ущемления венгров на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: в ОБСЕ признали неприемлемость ущемления венгров на Украине

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признали неприемлемость ущемления венгров на Украине в контексте нового закона, предписывающего вести образование только на украинском языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов всегда с пониманием относился к этому вопросу, всегда был готов рассматривать его с точки зрения фактов, а не под влиянием политических ожиданий или идеологий. Он и сам дал понять, что это очевидно неприемлемая ситуация, противоречащая международному законодательству», — рассказал министр.

Сийярто добавил, что попросил Абдрахманова о содействии в том, чтобы Украина отсрочила дату вступления в силу закона о запрете школ для национальных меньшинств. По его словам, сейчас на Украине собираются ликвидировать 99 школ, ведущих обучение на венгерском.

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Ранее государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Киев должен прекратить зверства и притеснения в отношении венгров, проживающих на Западной Украине. Так венгерские представители отреагировали на сообщение о решении местных властей, которые заставили местных венгров снять венгерские флаги и демонтировать надписи на венгерском языке, а также уволили директора школы для венгерских учащихся.

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Виктория Кондратьева
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