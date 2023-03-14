Венгрия заручилась поддержкой ОБСЕ в вопросе ущемления венгров на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: в ОБСЕ признали неприемлемость ущемления венгров на Украине

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признали неприемлемость ущемления венгров на Украине в контексте нового закона, предписывающего вести образование только на украинском языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов всегда с пониманием относился к этому вопросу, всегда был готов рассматривать его с точки зрения фактов, а не под влиянием политических ожиданий или идеологий. Он и сам дал понять, что это очевидно неприемлемая ситуация, противоречащая международному законодательству», — рассказал министр.

Сийярто добавил, что попросил Абдрахманова о содействии в том, чтобы Украина отсрочила дату вступления в силу закона о запрете школ для национальных меньшинств. По его словам, сейчас на Украине собираются ликвидировать 99 школ, ведущих обучение на венгерском.

Ранее государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Киев должен прекратить зверства и притеснения в отношении венгров, проживающих на Западной Украине. Так венгерские представители отреагировали на сообщение о решении местных властей, которые заставили местных венгров снять венгерские флаги и демонтировать надписи на венгерском языке, а также уволили директора школы для венгерских учащихся.