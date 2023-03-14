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11:29, 14 марта 2023Путешествия

В Индонезии назвали новость об отмене виз по прибытии для россиян раздутой

Посол Индонезии в Москве считает, что россиян по-прежнему с радостью ждут на Бали

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес прокомментировал новость о возможной отмене упрощенного визового режима для россиян, заявив, что туристов из России по-прежнему с радостью ждут в стране. Мнением он поделился с РИА Новости.

Таварес считает, что предложение губернатора Бали об отмене виз по прибытии для россиян и украинцев было выдвинуто из-за многочисленных нарушений иммиграционного законодательства, которые допускают туристы этих двух стран на острове. Посол назвал новость раздутой в соцсетях — он уверен, что власти Индонезии примут взвешенное решение.

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«Я думаю, что соответствующие министерства, в том числе МИД, министерство юстиции и прав человека, минтуризма, оценят и рассмотрят предложение губернатора приостановить действие упрощенной процедуры выдачи виз по прибытии взвешенно и справедливо и примут соответствующее решение», — добавил Таварес.

Собеседник агентства отметил, что в случае одобрения предложения губернатора россияне по-прежнему смогут обратиться за визой в посольство Индонезии в Москве. «Российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали», — уверен посол.

Ранее в марте губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане этих двух стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.

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Дарья Рыбак
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