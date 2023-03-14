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23:33, 14 марта 2023Мир

17 человек погибли в Иране во время празднования с салютами

Tasnim: на празднованиях в Иране погибли 17 человек и получили ранения более 700
СюжетСтрельба в США

Фото: Farhas Babaei / Globallookpress.com

В Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, погибли не менее 17 человек. Об этом сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы.

По состоянию на вечер вторника, 14 марта, число пострадавших составляет 714 человек по всей стране. Более 130 из них были госпитализированы, восемь находятся в реанимации, у некоторых были ампутированы конечности.

Ежегодно в Иране в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю отмечается праздник Чахаршанбе-Сури. Во время него по традиции иранцы прыгают через костер, также во время гуляний используется пиротехника. В прошлом году во время этих празднеств пострадали более 1,5 тысячи человек.

В июне прошлого года 15-летний подросток погиб при стрельбе на уличном празднике в Вашингтоне. В результате инцидента также пострадали три человека, включая офицера полиции. Стрельба произошла на бесплатном уличном концерте, приуроченном к годовщине отмены рабства в США.

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Екатерина Подвигина
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