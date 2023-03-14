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11:54, 14 марта 2023Бывший СССР

В Киеве решили демонтировать часть заграждений и блокпостов

Власти Киева заявили, что в городе демонтируют часть инженерных заграждений и блокпостов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Власти Киева решили демонтировать часть инженерных заграждений и блокпостов, возведенных в 2022 году. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, его цитирует пресс-служба в Telegram.

«Некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся, часть инженерных заграждений перейдет в "спящий режим", другие инженерные заграждения полностью демонтируют», — сказал он.

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Кристина Есикова
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