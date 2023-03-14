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14:03, 14 марта 2023Ценности

Россиянам назвали давно вышедшие из моды модели кроссовок

Стилист Ольга Ефимова заявила россиянам, что кроссовки на платформе давно вышли из моды

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Персональный стилист Ольга Ефимова назвала россиянам модели кроссовок, которые давно вышли из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, неактуальными стали варианты слишком яркой цветовой гаммы, а также украшенные блестками и меховыми вставками. Кроме того, в данный список попали кроссовки на платформе и грубой подошве.

«Чем проще цвет и дизайн ваших кроссовок, купленных у основных профессиональных брендов спортивной обуви, тем дольше вы будете их носить, и они не потеряют актуальности», — заявила специалистка.

Ранее Ольга Ефимова перечислила россиянам самые модные кроссовки на эту весну. Так, трендовыми станут модели в стиле 1970-1980-х годов. Также эксперт объяснила, что будет популярна и футуристичная обувь, отличающаяся оригинальным дизайном, расцветкой и формой подошвы.

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Мария Винар
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