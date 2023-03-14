Минтранс России: в Крыму 14 марта объявлено штормовое предупреждение

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — 14 марта на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

Согласно прогнозу Росгидромета, в Крыму ожидается северо-восточный и восточный ветер до 15 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. «Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ», — говорится в сообщении.

Ранее россиянам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции — бюджетно провести отпуск соотечественники могут на курортах Крыма. Для экономии на отдыхе туристам предложили воспользоваться акцией раннего бронирования, сэкономив до 20 процентов от стоимости тура.