Владельцы оставшихся в России иностранных самолетов пойдут на «мегасуд» в Лондон

В 2024 году пройдет суд между лизингодателями и страховщиками из-за самолетов в России

Владельцы самолетов, борты которых остались в России и были перерегистрированы, массово подали в суд на страховые компании за отказ выплатить компенсации — иски было предложено объединить в одно крупное судебное разбирательство. Об этом пишет Financial Times.

Ожидается, что «мегасуд» пройдет в Лондоне в 2024 году: судья Кристофер Батчер постановил объединить судебный процесс в рамках одного крупного судебного разбирательства ради экономии «значительного объема времени». Речь идет об исках иностранных лизинговых компаний, которые не получили компенсации на миллиарды долларов от страховых организаций — последние отказались от выплат, заявив, что конфискация самолета не считается убытком по условиям страхования.

В частности лизингодатель AerCap подал иск против компаний AIG, Fidelis и Lloyd's of London, требуя выплатить 3,5 миллиарда долларов (264,1 миллиард рублей) за 116 самолетов и 23 двигателя. Dubai Aerospace Enterprise и еще две лизинговые компании подали в общей сложности иски против 11 страховых организаций.

Объединенное судебное разбирательство истцы восприняли неоднозначно: в AerCap суд назвали «процедурным кошмаром», потребовав ускорить рассмотрение дела. В страховой корпорации AIG инициативу судьи наоборот поддержали, отметив сходство требований.

В апреле 2022 года Минтранс направил на ознакомление в российские авиакомпании стратегию развития отечественной авиаотрасли до 2030 года. Документ предусматривает два сценария — базовый и пессимистический.