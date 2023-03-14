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05:01, 14 марта 2023Из жизни

Крупнейший голый заплыв прошел с участием 1300 нудистов

Canberra Weekly: 1300 голых австралийцев приняли участие в крупнейшем голом заплыве

Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Около 1300 нудистов приняли участие в крупнейшем ежегодном голом заплыве Sydney Skinny, который прошел в австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает Canberra Weekly.

Мероприятие состоялось после трехлетнего перерыва из-за пандемии. В этот раз число участников оказалось ниже, чем в 2018 году, когда оно достигло рекордного уровня: 2505 человек. Тем не менее организатор мероприятия Таня Тейлор заявила, что была счастлива вновь провести заплыв после трехлетнего перерыва.

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Тейлор выразила надежду, что в следующем году в мероприятии примет участие еще больше австралийцев. Она подчеркнула, что заплыв позволяет участникам выйти из зоны комфорта и полюбить свои тела.

Партнером мероприятия выступила благотворительная организация Skin Check Champions, цель которой — привлечь внимание к необходимости регулярной проверке здоровья для выявления рака кожи.

Sydney Skinny — один из нескольких ежегодных нудистских заплывов в Австралии. Каждый год около двух тысяч человек купаются обнаженными в реке Деруэнт на острове Тасмания в ходе мероприятия Dark Mofo. Кроме того, в ноябре жители Сиднея купались раздетыми на пляже в рамках фотопроекта, организованного фотографом Спенсером Тьюник, который известен своими фотографиями массовых ню-инсталляций. На его инсталляциях сотни или тысячи людей собираются голыми в общественных местах по всему миру.

Ранее сообщалось, что сотни голых британцев искупались в Северном море в поддержку благотворительного фонда по охране психического здоровья Mind. Всех гостей накормили шашлыком.

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Алиса Дмитриева
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