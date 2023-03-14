Украинский военный заявил о нехватке боеприпасов в Артемовске

Украинский гранатометчик Юрий Сыротюк заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ в Артемовске

Гранатометчик отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сыротюк заявил о нехватке боеприпасов у украинской армии в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его цитирует РИА Новости.

По словам Сыротюка, украинские военные в последнее время ощущали определенную нехватку артснарядов и патронов. «Мы знаем, что об этом знают наши партнеры, знает руководство, потому что количество того, что производится, не отвечает тому количеству, которое выстреливается», — сказал он.

Военнослужащий также отметил, что Российская армия в настоящее время имеет преимущество в артиллерийском огне.

Ранее офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что ситуация на донецком направлении зашла в «оперативный тупик», а украинская армия не может себе позволить серьезных наступательных действий.