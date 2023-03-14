Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 14 марта 2023Бывший СССР

Украинский офицер заявил о невозможности серьезного наступления ВСУ в Донбассе

Офицер ВСУ Прозапас заявил, что украинская армия не может серьезно наступать в Донбассе

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Прозапас заявил, что ситуация на донецком направлении зашла в «оперативный тупик». Своим мнением на этот счет он поделился с украинским телеканалом «Еспресо».

По словам военного, украинская армия пока не может позволить себе серьезных наступательных действий в Донбассе. «На Донетчине идут перманентные взрывы активности противника, которые оказывают постоянное давление на Вооруженные силы Украины», — отметил Прозапас. Он также признал, что российские войска имеют успех в Соледаре и Артемовске (украинское название — Бахмут).

Ранее газета The Washington Post писала, что на Западе сомневаются в возможностях ВСУ наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов.

12 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует наступательную операцию и ожидает оружия от западных стран, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками». Таким образом она прокомментировала слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что украинская армия готовится к контрнаступлению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названа причина продления Россией зерновой сделки
Сотрудники Wildberries объяснили решение устроить забастовку
Дерипаска посоветовал россиянам быстро продать доллары
Президент Узбекистана проехался по разбитой дороге и разочаровался в ее качестве
Пьяный россиянин заживо сжег облаявшего его декоративную собаку бездомного пса
В Британии спрогнозировали наводнение после обильных снегопадов
На Украине заявили о продаже яблок ВСУ по завышенной цене
Украина начала производить снаряды для танков вместе со страной НАТО
В Думе приняли законопроект о доставке пенсий только одним способом
В Сочи скончался месячный ребенок российского блогера-сыроеда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.