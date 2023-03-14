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07:26, 14 марта 2023Мир

В США отказались считать участие в конфликте на Украине национальным интересом

Губернатор Флориды Десантис не считает участие в конфликте на Украине нацинтересом США
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Республиканец, губернатор штата Флорида Рон Десантис отказался считать участие в конфликте на Украине национальным интересом США, передает телеканал Fox News.

«В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов,.. дальнейшее вмешательство в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них», — подчеркнул политик.

Десантис выразил мнение, что Соединенные Штаты должны добиваться мира между Москвой и Киевом. Он также указал, что Вашингтон не должен поставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания войск США или позволит проводить наступательные операции. В том числе исключена поставка истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что на Западе сомневаются в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Автор статьи указал, что неспособность Украины провести наступление может повлечь за собой критику в отношении США и Европы за то, что они медлили с углублением программ подготовки и поставками боевых машин, включая Bradley и танки Leopard.

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Марина Совина
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