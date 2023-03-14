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05:55, 14 марта 2023Мир

На Западе усомнились в возможностях ВСУ наступать из-за потерь

WP: потери подготовленных частей ВСУ вызывают сомнения в возможностях к наступлению

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

На Западе сомневаются в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Как отмечает газета The Washingtop Post, качество ВСУ за последний год значительно упало.

В статье также указывается, что характеристики украинской армии изменил приток неопытных призывников, а также отсутствие артиллерийских снарядов и минометных мин в достаточном количестве.

«Такие мрачные оценки распространили ощутимый, хотя и в основном не высказываемый пессимизм от линии фронта до коридоров власти в <...> Киеве», — пишет газета.

Автор статьи указал, что неспособность Украины провести наступление может повлечь за собой критику в отношении США и Европы за то, что они медлили с углублением программ подготовки и поставками боевых машин, включая Bradley и танки Leopard.

Издание приводит комментарий чиновника из Германии о том, что потери ВСУ составляют около 120 тысяч человек убитыми и ранеными, однако Киев не обнародует эту информацию из-за недоверия.

В статье также говорится о том, что Киев готовит солдат для контрнаступления отдельно и специально не отправляет их в зону боевых действий, включая Артемовск.

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Марина Совина
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