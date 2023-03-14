В США заявили об ухудшении качества украинских войск
Качество войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) за год конфликта Россией ухудшилось. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники.
Издание из США заявило об ухудшении качества украинских войск и объяснило эту тенденцию потерей опытных бойцов и офицеров. В результате этого некоторые представители Киева сомневаются в способности страны осуществить контрнаступление.
«У нас нет людей и оружия», — отметил один высокопоставленный чиновник, чье имя не называется.
По данным WP, Украина потеряла младших офицеров, в течение девяти лет обучавшихся в США. По данным Берлина, порядка 120 тысяч солдат ВСУ погибли или получили ранения. «Они [Украина] не делятся с нами информацией, потому что они нам не доверяют», — подчеркнул чиновник из Германии, чье имя так же не указано.
Американский чиновник добавил, что Киев готовит солдат для контрнаступления отдельно и специально не отправляет их в зону боевых действий, включая Артемовск. По данным США, Украины начнет операцию в конце апреля или начале мая. Однако даже с новым вооружением Киев не сможет атаковать российские силы по всей линии действий.
Ранее в Запорожской области назвали фатальным возможное наступление Киева. С таким заявлением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.