WP: качество войск ВСУ ухудшилось за год из-за потерь опытных бойцов и офицеров

Качество войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) за год конфликта Россией ухудшилось. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники.

Издание из США заявило об ухудшении качества украинских войск и объяснило эту тенденцию потерей опытных бойцов и офицеров. В результате этого некоторые представители Киева сомневаются в способности страны осуществить контрнаступление.

«У нас нет людей и оружия», — отметил один высокопоставленный чиновник, чье имя не называется.

По данным WP, Украина потеряла младших офицеров, в течение девяти лет обучавшихся в США. По данным Берлина, порядка 120 тысяч солдат ВСУ погибли или получили ранения. «Они [Украина] не делятся с нами информацией, потому что они нам не доверяют», — подчеркнул чиновник из Германии, чье имя так же не указано.

Американский чиновник добавил, что Киев готовит солдат для контрнаступления отдельно и специально не отправляет их в зону боевых действий, включая Артемовск. По данным США, Украины начнет операцию в конце апреля или начале мая. Однако даже с новым вооружением Киев не сможет атаковать российские силы по всей линии действий.

Ранее в Запорожской области назвали фатальным возможное наступление Киева. С таким заявлением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.