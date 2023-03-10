Рогов: возможное наступление ВСУ в Запорожской области может стать фатальным для Киева

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что возможное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье может стать фатальным для Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», — сказал он.

Рогов указал, что попытка бойцов ВСУ «сунуться» на указанную территорию обернется концом режима президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Рогов назвал три фактора, от которых зависит готовность ВСУ начать контрнаступление на Запорожскую область. Один из них — наличие группировки примерно в 40 тысяч солдат. Помимо этого нужно стянуть достаточное количество вооружений, в том числе тех, которые передали западные государства.