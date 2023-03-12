В Киеве заявили об ожидании оружия для наступления «не с пустыми руками»

В Киеве заявили о планах дождаться оружия от Запада для наступления на российские позиции

Киев планирует наступательную операцию и ожидает оружия от западных стран, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками». Об этом в интервью Journal du Dimacnhe заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Таким образом она прокомментировала слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что украинская армия готовится к контрнаступлению. По словам Стефанишиной, планирование этой операции уже началось.

При этом она отметила, что контрнаступление не начнется без необходимого количества оружия и боеприпасов. Стефанишина добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в бронетехнике, авиации, танках, артиллерии и снарядах.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что возможное наступление ВСУ в Запорожье может стать фатальным для Киева. Он указал, что попытка бойцов ВСУ «сунуться» на указанную территорию обернется концом режима президента Украины Владимира Зеленского.

