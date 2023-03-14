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13:14, 14 марта 2023Россия

Кремль назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло

Песков заявил, что без учета Украиной новых реалий переговоры невозможны

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Без учета украинскими властями новых реалий и сложившейся ситуации переговоры невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что все требования Москвы Киеву прекрасно известны. Ситуация, которая сложилась на данный момент, и новые реалии также им известны.

«Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — добавил Песков.

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7 марта пресс-секретарь президента уже говорил о том, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящий момент нет. Он добавил, что в связи с этим Россия будет решать поставленные цели путем дальнейшего проведения спецоперации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Последние очные переговоры двух стран прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством.

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Никита Абрамов
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