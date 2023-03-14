Картина легендарного художника 50 лет пролежала в подвале

Картина художника Гюстава Курбе 50 лет пролежала в подвале университета в США

В США открылась выставка, главным экспонатом которой стала картина легендарного французского художника Гюстава Курбе, пролежавшая в подвале стоматологического отделения Пенсильванского университета почти 50 лет. Об этом сообщает Hyperallergic.

Пейзаж «Исток реки Лизон», написанный в 1864 году, обнаружила куратор университетской галереи Артура Росса Линн Марсден-Атлас. Это произошло в 2016 году, когда в подвале старого стоматологического факультета вуза шел ремонт. Марсден-Атлас наткнулась на коробку с полотном во время осмотра давно заброшенных помещений.

Определить подлинность картины удалось не сразу, так как она хранилась без рамы и была сильно испачкана. Однако в углу работы можно было разобрать часть подписи художника. «У меня была только зацепка, но не доказательство», — вспоминает Марсден-Атлас.

Хранитель галереи Барбара Вентреско аккуратно очистила картину, после чего ее отправили на экспертизу специалистам по творчеству художника во Францию. В апреле 2022 года подлинность пейзажа была подтверждена.

Специалистам удалось установить, что картиной владел американский стоматолог Томас Эванс, много лет работавший во Франции. Неизвестно, как именно полотно попало к Эвансу, но на момент его смерти в 1897 году оно значилось в списке его имущества. В начале 1910-х годов родные мужчины построили при Пенсильванском университете стоматологическую школу и небольшой музей. Находилась ли картина Курбе в экспозиции, также неизвестно, а само заведение было закрыто в 1967-м. По-видимому, с тех пор «Исток реки Лизон» пылился в подвале здания.

Марсден-Атлас рассказала, что «Исток реки Лизон» является одной из редчайших картин работ мастера, так как на данный момент известно всего три полотна Курбе, изображающих исток этой реки на востоке Франции.

Ранее сообщалось, что в Канаде купленные за бесценок картины продали с аукциона за два миллиона рублей. Речь идет о двух работах художницы-примитивистки Мод Льюис, купленных у нее в 1967 году.