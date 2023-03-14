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16:45, 14 марта 2023Экономика

В России объявили о кратном повышении экономического суверенитета

Путин: важнейшим итогом 2022-го стало кратное повышение экономического суверенитета

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Кремле указали на снижение российского ВВП. Об этом сказал президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что российская экономика снизилась на 2,1 процента. При этом он уверен, что сложности прошлого года в экономике пошли стране «только на пользу». По его словам, важнейшим результатом 2022-го стало «кратное повышение экономического суверенитета России».

«Ведь на что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц — вот на что был расчет», — сказал он во время встречи с работниками Улан-Удэнского авиационного завода.

Также Путин признался, что его волновало состояние российской экономики на фоне внешних санкций, отмечает ТАСС. В целом он рассчитывает, что страна не испытает последствий санкций в будущем, хотя отметил, что такая опасность существует. «Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально», — заключил российский лидер.

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Платон Щукин
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