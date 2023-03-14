Розенбаум заявил о продолжении тура после экстренной госпитализации

Экстренно госпитализированный Розенбаум продолжит тур по всем городам, кроме Братска

70-летний российский певец Александр Розенбаум в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» заявил, что продолжит концертный тур по всем городам, кроме Братска, после экстренной госпитализации в Красноярске.

«Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!» — написал исполнитель.

14 марта сообщалось, что в Красноярске Розенбаум пожаловался на боли в ноге — в ходе обследования у него обнаружили тромб. Медики экстренно госпитализировали певца и успешно прооперировали. Отмечалось, что в ближайшее время музыкант будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии. Вечером 13 марта Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.