В Петербурге двухлетняя девочка поиграла с розеткой и попала в реанимацию
В Петербурге двухлетняя девочка засунула шпильку в розетку и попала в реанимацию
В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу после игры с электрической розеткой. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что девочка получила удар током после того, как засунула шпильку в розетку. Ребенка госпитализировали из квартиры на улице Академика Байкова в Калининском районе.
Врачи диагностировали у девочки электротравму и поместили ее в реанимацию. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик частной школы попал в больницу после удара током во время урока информатики. 12-летний мальчик дотронулся до системного блока в компьютерном классе.