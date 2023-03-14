В Петербурге двухлетняя девочка поиграла с розеткой и попала в реанимацию

В Петербурге двухлетняя девочка засунула шпильку в розетку и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу после игры с электрической розеткой. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что девочка получила удар током после того, как засунула шпильку в розетку. Ребенка госпитализировали из квартиры на улице Академика Байкова в Калининском районе.

Врачи диагностировали у девочки электротравму и поместили ее в реанимацию. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик частной школы попал в больницу после удара током во время урока информатики. 12-летний мальчик дотронулся до системного блока в компьютерном классе.